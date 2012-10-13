Необходимо нарисовать вензель на две буквы "И" (фамилия) и "А" (имя). В двух вариантах: - объёмный золотой и серебряный - плоский одноцветный Примеры на картинках
Разработка логотипа компании
Необходимо разработать новый логотип и в дальнейшем фирменный стиль для организации.
Заявки фрилансеров
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