Разработка логотипа компании

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт64 заявки290 просмотров

Необходимо разработать новый логотип и в дальнейшем фирменный стиль для организации.

12 лет назад
irkbaikaloffice
Елена 
51 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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