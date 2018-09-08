Разработка Логотипа + Визитная карточка

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок920 просмотров
#1$70

Добрый день.

Необходимо: 

1.      Разработать красивый и стильный логотип для проекта Media Like

2.      Визитную карточку

Профиль компании: Создание и продвижение сайтов, контекстная реклама.

Пожалуйста, присылайте свои концепты и идеи.

После выбора исполнителя, Лого необходимо будет доработать до окончательного варианта.

В дальнейшем, если будет интересно, будет необходимость в разработке дизайна сайта.

Подробное ТЗ в приложении.

7 лет назад
aleonov
58 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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