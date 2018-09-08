Логотип и иконки
Разработка Логотипа + Визитная карточка
Добрый день.
Необходимо:
1. Разработать красивый и стильный логотип для проекта Media Like
2. Визитную карточку
Профиль компании: Создание и продвижение сайтов, контекстная реклама.
Пожалуйста, присылайте свои концепты и идеи.
После выбора исполнителя, Лого необходимо будет доработать до окончательного варианта.
В дальнейшем, если будет интересно, будет необходимость в разработке дизайна сайта.
Подробное ТЗ в приложении.
Заявки фрилансеров
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