Разработка Логотипа + Визитная карточка

# 1 — $ 70

Добрый день.

Необходимо:

1. Разработать красивый и стильный логотип для проекта Media Like

2. Визитную карточку

Профиль компании: Создание и продвижение сайтов, контекстная реклама.

Пожалуйста, присылайте свои концепты и идеи.

После выбора исполнителя, Лого необходимо будет доработать до окончательного варианта.

В дальнейшем, если будет интересно, будет необходимость в разработке дизайна сайта.

Подробное ТЗ в приложении.