Создание логотипа ПСК груп

Необходимо нарисовать логотип, нравиться тот, что стоит тут http://demo.pulsar.ee/, но нужно, чтобы на логотипе был грузовик, а не легковушка. Очень желательно выполнить логотип в таком же стиле и пропорциях, и чтобы была возможность использовать исходник ...