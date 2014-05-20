Цветочная фея

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Задача №1 создать дизайн логотипа рекламного агентства, который будет использован как на будущем сайте, так и на визитках агентства. Первостепенно нужно для презентации, в КП и визитках. Соответственно требования к дизайнеру: Опыт в ...