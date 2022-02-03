Консультация

Обычно исполнители справляются с задачей за 2-4 дня. Задача: Перед вами будет список из 200 ссылок и подробная инструкция по копированию данных ссылок. Вам нужно будет вручную зайти на каждый сайт, зарегистрироваться и разместить ссылку согласно ...