Консультация

$6
Маркетинговый анализЗакрыт1 заявка641 просмотр
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Необходимо провести консультацию по Jira на 30 минут 500рублей.

Основной вопрос помочь пояснить - это управление ролями

2 года назад
Guru241619
Вячеслав 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв