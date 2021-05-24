Добрый день. Я являюсь руководителем направления разработки компании Spark. Мы хотим разработать сервис по получению инсайтов и рекомендаций из платформы Google Ads. Хотел бы обратиться к опытному специалисту, который разбирается в цифровом маркетинге ...
Нужна прописанная автоворонка под ключ. Ниша - обучение коучингу
Надо:
- воронка продаж
- логика чат-ботов
- емайл-рассылки
- все тексты и заголовки к письмам (или хотя бы логика)
- структура Лендинга или квиза, или формы захвата (+ текст)
- логика видео (если они уместны)
- логика автовеба (если он уместен)
- и т.д.
Техническую часть (бот, рассылки, лендинг и т.д.) можем сделать сами, мне главное ТЗ на продуманную воронку.
Пишите ваши тарифы или присылайте ссылку на ваше КП (где есть цена). Приветствуются также присланные кейсы, особенно если в них есть
показатели результативности вашей воронки в цифрах.
Заявки фрилансеров
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