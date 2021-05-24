Нужна прописанная автоворонка под ключ. Ниша - обучение коучингу

Надо:

- воронка продаж

- логика чат-ботов

- емайл-рассылки

- все тексты и заголовки к письмам (или хотя бы логика)

- структура Лендинга или квиза, или формы захвата (+ текст)

- логика видео (если они уместны)

- логика автовеба (если он уместен)

- и т.д.

Техническую часть (бот, рассылки, лендинг и т.д.) можем сделать сами, мне главное ТЗ на продуманную воронку.

Пишите ваши тарифы или присылайте ссылку на ваше КП (где есть цена). Приветствуются также присланные кейсы, особенно если в них есть

показатели результативности вашей воронки в цифрах.