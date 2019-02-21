Провести маркетинг аналитику

требуется раскрутить рекламный поток для мини отеля. 1. раскрутка на уже имеющихся площадках бронирования, выведение в топ. или 2. предложите свои инструменты для эффективного развития рекламного потока мини-отеля.
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Необходимо проанализировать нишу на польском рынке
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