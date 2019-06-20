Доработать несложную сборку из листового металла

Нужно доработать небольшую сборку (панель-накладку и корпус) из листового металла в Inventor или SolidWorks. Это встроенный кулер охлаждения воды, панель-накладка выглядит так https://a360.co/32GILJR

Что нужно

1. Продумать все соединения с учетом процесса производства

2. Модифицировать конструкцию корпуса под панель-накладку

3. Сделать чертежи разверток

Ищу исполнителя, у которого есть реальный опыт проектирования и изготовления изделий из листового металла. Больше информации и ТЗ по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1bBlkIZzMv-TP-I0jOU_oX6ItyIAGTLe0?usp=sharing.