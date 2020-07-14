Разработать конструкторский чертеж по имеющимся исходным данным и материалам (есть эскизная (неточная) 3D модель).

Материалы для изготовления: акриловые трубки, акриловые сегменты для крепления трубок, металлические основания для крепления сегментов, металлические трубки основания, трос, трубки клеятся к сегментам, сегменты закрепляются к основанию с помощью стяжки винтами.

Перед началом работы будет необходимо заключение договора (способ заключения пока не определен), в котором будут оговорены:

- сроки работы,

- поэтапные результаты для передачи на проверку,

- комплектность материалов готового проекта для передачи заказчику,

- стоимость работ, прописана ответственность за надежность конструктивных решений,

- ответственность за передачу готового проекта третьим лицам.

Это примерно.

От вас ориентировочные сроки и стоимость работы.