Нужен инженерный чертеж установки наполнения аэрозолей, видео фото для наглядности прикрепил. https://www.youtube.com/watch?v=tnenKOdo69o https://www.youtube.com/watch?v=kYk_En3Z_AQ&t=16s https://www.youtube.com/watch?v=jQlirrPndV0 https://www.youtube.com/watch?v=TxJQSNwxyDA
Разработать конструкторский чертеж
Разработать конструкторский чертеж по имеющимся исходным данным и материалам (есть эскизная (неточная) 3D модель).
Материалы для изготовления: акриловые трубки, акриловые сегменты для крепления трубок, металлические основания для крепления сегментов, металлические трубки основания, трос, трубки клеятся к сегментам, сегменты закрепляются к основанию с помощью стяжки винтами.
Перед началом работы будет необходимо заключение договора (способ заключения пока не определен), в котором будут оговорены:
- сроки работы,
- поэтапные результаты для передачи на проверку,
- комплектность материалов готового проекта для передачи заказчику,
- стоимость работ, прописана ответственность за надежность конструктивных решений,
- ответственность за передачу готового проекта третьим лицам.
Это примерно.
От вас ориентировочные сроки и стоимость работы.
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