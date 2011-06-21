Доработать Java клиент-сервер для моб. приложения

$500
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок205 просмотров
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Имеется клиент-серверное приложение на Java платформе, для работы водителей такси через мобильные телефоны.

Серверная часть ведет обработку запросов от ява-клиентов(авторизация водителей, показ списка заказов, обработка заказов), работает с базой данных где обрабатываются заказы и хранится вся инф.

Необходимо доработать функционал: добавить возможность отмечаться водителям на стоянках. Так же исправить некоторые некорректные моменты работы клиент-сервера.

СУБД SyBase ASA9, ОС Ubuntu.

Требуется исполнитель с опытом разработок многопточных клиент-серверных приложений для мобильных телефонов.

12 лет назад
whitemage
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
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