Доработать Java клиент-сервер для моб. приложения

Здравствуйте! Мы набираем команду для создания геолокационного сервиса. За рубежом подобные проекты развиваются бешеными темпами, а некоторые из них уже вошли в жизнь, как норма (Gowalla.com, FourSquare.com, Places от Facebook и другие). У нас, геолокации только ...