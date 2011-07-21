Сделать html версию сайта для мобильных устройств

Всем привет. Принимая оч большое количество заказов по телефону - установили себе диктофон, для записи. Вроде бы ничего, но неприятно пищит. Перепробовали все абсолютно программы: пищит а так же высвечивается табличка в результате которой предупреждает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать облегченную html версию существующего сайта.
Адаптированную для мобильных устройств и гаджетов типа планшетов.
Сайт habibi.ua
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