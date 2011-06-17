Простое приложение для айфона и айпада

Есть сверстанный сайт для айфона. Кто сможет сделать то же самое, только не как вебсайт, а как приложение (app) для айфона?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь при разработке приложение для айфона.
Дело в следующем... Есть видеофайлы, нужно сделать приложение(платное) при скачивании которого скачиваеться за маленькую оплату медиафайл и проигрываеться при желании на айфоне или айпаде. нужно как то защитить чтоб приложение не передавали другим.... видео иногда длинные . за пример можно взять любой фильм...
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