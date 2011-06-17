Простое приложение для айфона и айпада

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна помощь при разработке приложение для айфона.

Дело в следующем... Есть видеофайлы, нужно сделать приложение(платное) при скачивании которого скачиваеться за маленькую оплату медиафайл и проигрываеться при желании на айфоне или айпаде. нужно как то защитить чтоб приложение не передавали другим.... видео иногда длинные . за пример можно взять любой фильм...

12 лет назад
maridansoft
Малхасян 
44 годаАвстрия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
25 отзывов
  • Похожие заказы

  • Написание проекта на j2me

    Написать 2 программы на j2me, серверную часть для них на php Требуется сделать проект для сервиса заказа такси. Мобильные приложения (j2me) для клиентов и для водителей. Графический интерфейс хотелось бы видеть что-то вроде TCUI здесь – ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка мобильного приложения J2ME

    $2500

    Требуется разработчик J2ME для разработки мобильного приложения по заказу службы такси. Проект стартует очень скоро. Оплата почасовая, ставка от 10$ за час.конечная ставка зависит от уровня разработчика и оценки проекта. ТЗ по запросу. Пишите ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание приложения для IPhone

    Здравствуйте! Мы набираем команду для создания геолокационного сервиса. За рубежом подобные проекты развиваются бешеными темпами, а некоторые из них уже вошли в жизнь, как норма (Gowalla.com, FourSquare.com, Places от Facebook и другие). У нас, геолокации только ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Nokia

    Необходимо написать приложение для смартфонов Nokia. Полного ТЗ пока нет. Предпологается разработать в ходе обсуждения.

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сервис под Android

    Необходим сервис под Android со следующим функционалом. Имеется база данных телефонных номеров (стационарные и мобильные) 24 городов России. В каждом из 24 городов есть человек Х (24 человека или чуть больше). При поступлении звонка на мой ...

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение-магазин для Iphone-Ipad

    $2500

    Приветствую. Требуется создать приложение - интернет магазин для iphone-Ipad Просмотр товаров в разных категориях, фото, описание. Загрузка новых данных с сайта при подкючении. Прием оплаты с карты (виза и пр) через приложение. Более подробно при личном общении.

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • IPhone / iPad developer

    IT&amp;T Consulting (https://www.itt-consulting.com/) is looking for an iPhone Objective C Developer full-time position in Kiev’s (Ukraine) subsidiary. Successful candidates should meet the following requirements. Mandatory: • good understanding of OOP practices and concepts • experience in development on Mac ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад