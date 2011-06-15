Создание приложения для IPhone

Здравствуйте!

Мы набираем команду для создания геолокационного сервиса. За рубежом подобные проекты развиваются бешеными темпами, а некоторые из них уже вошли в жизнь, как норма (Gowalla.com, FourSquare.com, Places от Facebook и другие). У нас, геолокации только набирают оборотов и их очень мало. (AlterGeo.ru, Места от Вконтакте). Первый, совсем, недавно получил инвестиции в размере 10 млн. $, что свидетельствует о перспективах данного направления в России и СНГ.

Нашей команде не хватает только разработчика приложений для IPhone. Если Вы имеете опыт в создании подобных приложений и хотите попробовать свои силы в этом деле, тогда милости просим!!!

Спасибо. Ждем предложений…