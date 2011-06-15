Простенькое ява-приложение

Необходимо разработать приложение под iPhone. Суть - список дел (туду лист). ТЗ вышлю по заявке. Пишите [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек, имеющий опыт писать прстейшние приложения под MIDP 2.0
т.е. для обычных мобильных телефонов.
Приложение заключается в 2-3 страничках с инфой и картинками, главное чтобы оно запускалось на телефоне.
Планируется постоянно сотрудничество и множество простейших проектов :)
Писать только на аську 571-02-05!
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