Необходимо разработать приложение под iPhone. Суть - список дел (туду лист). ТЗ вышлю по заявке. Пишите [email protected]
Разработать приложения под 4 мобильные платформы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 4 приложения для: iPhone/iPad, Blackberry, Android, Windows Phone 7.
Приложения будут простейшими (ТЗ обязательно обсудим) и будут мобильной версией для сайта знакомств. Важнейшим условием задачи, помимо создания самих приложений, является размещение их (+ все необходимые в данных случаях процедуры) в заранее оговоренных категориях (социальные сети, службы знакомств) соответствующих магазинов: AppStore, App World, Android Market, Windows Marketplace.
Предпочтение разработчикам, которые смогут взяться сразу за полный заказ. Желательно Москва, подписание договора.
Бюджет: 500$, разумный торг уместен, предлагайте варианты.
С вашей стороны приветствуются полезные профессиональные советы, как оптимизировать и ускорить (программно/функционально и организационно) процесс создания вышеописанных приложений.
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