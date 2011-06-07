Разработать приложения под 4 мобильные платформы

$500
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно 4 приложения для: iPhone/iPad, Blackberry, Android, Windows Phone 7.

Приложения будут простейшими (ТЗ обязательно обсудим) и будут мобильной версией для сайта знакомств. Важнейшим условием задачи, помимо создания самих приложений, является размещение их (+ все необходимые в данных случаях процедуры) в заранее оговоренных категориях (социальные сети, службы знакомств) соответствующих магазинов: AppStore, App World, Android Market, Windows Marketplace.

Предпочтение разработчикам, которые смогут взяться сразу за полный заказ. Желательно Москва, подписание договора.

Бюджет: 500$, разумный торг уместен, предлагайте варианты.

С вашей стороны приветствуются полезные профессиональные советы, как оптимизировать и ускорить (программно/функционально и организационно) процесс создания вышеописанных приложений.

13 лет назад
webstudio2010
Максим 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Приложение Client/Server на JAVA для Android

    Краткое описание функциональности приложения Client side Необходимо написать приложение для мобильных телефонов на платформе Android,которое позволяет пользователю находить ближайшие к нему кинотеатры (определяется с помощью GPS). При запуске аппликации на телефоне, появится окно с четырьмя вкладками: • Найти ближайший ...

    Android
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интерактивное приложение для iPad. Срочно

    $2500

    Необходимо написать интерактивное приложение, состоящее из 2-х модулей: Програмный модуль «генератор слайд-шоу из набора картинок на iPad. Программный модуль «Создай Cвой Трэк» на iPad. Подробное Т.З. представителю с увесистым портфолио. Так же задавайте вопросы в личку. Нужно 2 человека, ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простое приложение для iphone/ipad

    $1000

    Необходимо разработать простенькое приложение для iphone/ipad Суть приложения - нажимать на одну кнопку 30 секунд (по сложности похоже на http://itunes.apple.com/us/app/how-long-can-you-tap-it/id326306604?mt=8 ) Но в приложении будут использоваться: game center open fient facebook connect twitter iad inapp purchase Дизайн для приложения уже разработан Есть подробное ТЗ, отправлю ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внести несколько лёгких правок в java-приложение

    Есть у нас приложение на midp 2.0 явовское для телефонов Простейшее. Всё уже в нём сделано В одном месте требуется поменять назначение кнопок, т.е. снять одну кнопку и всё там же нужно просто поставить чтобы вверху прилы выводилась ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать логическую "игру"

    Необходимо разработать игру для мобильных платформ, гаджет для Windows и виджет для Mac От вас, написание, размещение в сторах, доработка в случае негативных отзывов из сторов. Пример релизации: http://dual-n-back.com/

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание приложения "Пошаговая инструкция"

    $250

    Ищу iPhone разработчика для создания приложения - "Пошаговая инструкция" Это будет приложение инструкция, которое шаг за шагом расскажет туристам в каком порядке лучше посещать достопримечательности. Все слайды будут предоставлены, поэтому все, что требуется, это грамотный человек, ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Диктофон телефонных разговоров под Android 2.3.3

    $50

    Необходимо приложение, которое будет АВТОМАТИЧЕСКИ записывать все (как исходящие, так и входящие) аудио звонки в память телефона в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в MP3. По возможности также предусмотреть: 1) Реалиазцию записи ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад