Простое приложение на iPad, iPhone

Краткое описание функциональности приложения Client side Необходимо написать приложение для мобильных телефонов на платформе Android,которое позволяет пользователю находить ближайшие к нему кинотеатры (определяется с помощью GPS). При запуске аппликации на телефоне, появится окно с четырьмя вкладками: • Найти ближайший ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать приложение под iPhone. Суть - список дел (туду лист).
ТЗ вышлю по заявке. Пишите [email protected]
- Похожие заказы
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть у нас приложение на midp 2.0 явовское для телефонов Простейшее. Всё уже в нём сделано В одном месте требуется поменять назначение кнопок, т.е. снять одну кнопку и всё там же нужно просто поставить чтобы вверху прилы выводилась ...Закрыт12 лет назад
Необходимо разработать игру для мобильных платформ, гаджет для Windows и виджет для Mac От вас, написание, размещение в сторах, доработка в случае негативных отзывов из сторов. Пример релизации: http://dual-n-back.com/Мобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Ищу iPhone разработчика для создания приложения - "Пошаговая инструкция" Это будет приложение инструкция, которое шаг за шагом расскажет туристам в каком порядке лучше посещать достопримечательности. Все слайды будут предоставлены, поэтому все, что требуется, это грамотный человек, ...Закрыт13 лет назад
- $50
Необходимо приложение, которое будет АВТОМАТИЧЕСКИ записывать все (как исходящие, так и входящие) аудио звонки в память телефона в любом формате, который впоследствии можно будет легко конвертировать в MP3. По возможности также предусмотреть: 1) Реалиазцию записи ...Закрыт12 лет назад
Нужно из обычного сайта (html + шаблоны биллинговой системы) сделать мобильную версию сайта. (Web App) Сайт на АНГЛИЙСКОМ так что если нужно будет менять тексты, вам нужно понимать английский хорошо. Сайт имеет 8-10 статических страниц, и шаблоны биллинговой ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть приложение которое собирает данные через модуль GPS (Скорость, Координаты и тд) все это отправляется на сервер и работает в фоновом режиме (Отображено в Уведомлениях), но, разработчик не доделал и теперь нет времени, ищу свободного ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать вещь аналогичную iВооk app.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать приложение для платформы Андроид.Серверная часть приложения парсит ивритоязычный сайт seret.co.il и записывает в базу данных расписание фильмов,название фильмов и кинотеатры. Клиент (приложение для Андроида) обращается к серверу и показывает данные по запросу ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать приложение, которое будет регулярно брать с gps и передавать на сервер текущую позицию устройства и статус (выбираемый пользователем). Приложение выполняет следующие функции: 1) Авторизация. Пользователю показывается форма с полями логина и пароля, он их заполняет, ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад