Простое приложение на iPad, iPhone

$1500
Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок303 просмотра
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Необходимо разработать приложение под iPhone. Суть - список дел (туду лист).

ТЗ вышлю по заявке. Пишите [email protected]

12 лет назад
gvozdok
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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