Интерактивное приложение для iPad. Срочно

Есть у нас приложение на midp 2.0 явовское для телефонов Простейшее. Всё уже в нём сделано В одном месте требуется поменять назначение кнопок, т.е. снять одну кнопку и всё там же нужно просто поставить чтобы вверху прилы выводилась ...