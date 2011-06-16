Интерактивное приложение для iPad. Срочно

Необходимо разработать приложение под iPhone. Суть - список дел (туду лист). ТЗ вышлю по заявке. Пишите [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать интерактивное приложение, состоящее из 2-х модулей:
Програмный модуль «генератор слайд-шоу из набора картинок на iPad.
Программный модуль «Создай Cвой Трэк» на iPad.
Подробное Т.З. представителю с увесистым портфолио. Так же задавайте вопросы в личку.
Нужно 2 человека, которые знакомы с возможностью управления iPad-ом с ПК под управлением Windows или написать собственное ПО для передачи информации iPad - Windows PC
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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