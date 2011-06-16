Интерактивное приложение для iPad. Срочно

$2500
Мобильные приложенияЗавершен1 заявка293 просмотра
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Необходимо написать интерактивное приложение, состоящее из 2-х модулей:

Програмный модуль «генератор слайд-шоу из набора картинок на iPad.

Программный модуль «Создай Cвой Трэк» на iPad.

Подробное Т.З. представителю с увесистым портфолио. Так же задавайте вопросы в личку.

Нужно 2 человека, которые знакомы с возможностью управления iPad-ом с ПК под управлением Windows или написать собственное ПО для передачи информации iPad - Windows PC

13 лет назад
goodkoal
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
iDevs
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$1000
17 дней
Отзыв недоступен.
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Отличный заказчик, всем рекомендую с ним по работать. В наше время такие товарищи - большая редкость. Предоставляет очень много необходимого материала по проекту, оказывает незамедлительную поддержу по любым возникающим по ходу работы вопросам. Постоянно на связи. Оплатил работу вовремя.
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