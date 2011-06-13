Многоэкранное мобильное приложение в pdf-формате

Загружаемое приложение предназначено для показа фотографий с подписями. Пользователь перелистывает фото вручную. Фоновый рисунок на страницах. Функция ориентации экрана. Приложение загружается на все мобильные устройства, поддерживающие pdf-формат, а так же для рабочего стола. Построение приложения для Android с использованием Adobe Flash Builder 4,5 и 4,5 Adobe Flex.

Примерный образец желаемого:

На http://visualtraveltours.com/tours_show.html?id=478 В QuietGuide при нажатии на ссылку Details разворачивается инфо.

Коды и решения: http://www.adobe.com/devnet/devices.html