Многоэкранное мобильное приложение в pdf-формате

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Загружаемое приложение предназначено для показа фотографий с подписями. Пользователь перелистывает фото вручную. Фоновый рисунок на страницах. Функция ориентации экрана. Приложение загружается на все мобильные устройства, поддерживающие pdf-формат, а так же для рабочего стола. Построение приложения для Android с использованием Adobe Flash Builder 4,5 и 4,5 Adobe Flex.

Примерный образец желаемого:

На http://visualtraveltours.com/tours_show.html?id=478 В QuietGuide при нажатии на ссылку Details разворачивается инфо.

Коды и решения: http://www.adobe.com/devnet/devices.html

13 лет назад
44expomir
Сергей 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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