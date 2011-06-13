Приложение для iPhone и iPad

Есть идея разработки справочно-информационно-рекламного приложения для iPhone и iPad.

Суть: поиск фирм, предоставляющих услуги в социальной сфере, по именам, тематическим разделам, а также на основе данных геолокации. Список фирм и информации о них формируется посредством регистрационного сайта (который также необходимо создать).

Однако, учитывая плохую компетентность в структурной организации таких приложений, мы рассмотрим и ваши предложения.