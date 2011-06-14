Приложение-магазин для Iphone-Ipad

IT&T Consulting (https://www.itt-consulting.com/) is looking for an iPhone Objective C Developer full-time position in Kiev’s (Ukraine) subsidiary. Successful candidates should meet the following requirements. Mandatory: • good understanding of OOP practices and concepts • experience in development on Mac ...
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Приветствую.
Требуется создать приложение - интернет магазин для iphone-Ipad
Просмотр товаров в разных категориях, фото, описание.
Загрузка новых данных с сайта при подкючении.
Прием оплаты с карты (виза и пр) через приложение.
Более подробно при личном общении.
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