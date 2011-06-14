Необходим сервис под Android со следующим функционалом.

Имеется база данных телефонных номеров (стационарные и мобильные) 24 городов России. В каждом из 24 городов есть человек Х (24 человека или чуть больше). При поступлении звонка на мой номер мобильного телефона сервис должен на экране гаджета показать следующую инфу: номер входящего звонка, город входящего звонка и имя человека Х.

Человек Х - лицо привязанное к определённому городу, доступно для редактирования в сервисе.

С вас сроки и стоимость.