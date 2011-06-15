Nokia

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Необходимо написать приложение для смартфонов Nokia.

Полного ТЗ пока нет. Предпологается разработать в ходе обсуждения.

12 лет назад
Kohtel
55 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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