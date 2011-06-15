Необходим сервис под Android со следующим функционалом. Имеется база данных телефонных номеров (стационарные и мобильные) 24 городов России. В каждом из 24 городов есть человек Х (24 человека или чуть больше). При поступлении звонка на мой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать приложение для смартфонов Nokia.
Полного ТЗ пока нет. Предпологается разработать в ходе обсуждения.
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