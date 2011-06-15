Разработка мобильного приложения J2ME

Здравствуйте! Мы набираем команду для создания геолокационного сервиса. За рубежом подобные проекты развиваются бешеными темпами, а некоторые из них уже вошли в жизнь, как норма (Gowalla.com, FourSquare.com, Places от Facebook и другие). У нас, геолокации только ...
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Требуется разработчик J2ME для разработки мобильного приложения по заказу службы такси. Проект стартует очень скоро. Оплата почасовая, ставка от 10$ за час.конечная ставка зависит от уровня разработчика и оценки проекта. ТЗ по запросу. Пишите на почту dasha.kr(dog)developmentmill.com
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