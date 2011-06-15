Разработка мобильного приложения J2ME

$2500
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Требуется разработчик J2ME для разработки мобильного приложения по заказу службы такси. Проект стартует очень скоро. Оплата почасовая, ставка от 10$ за час.конечная ставка зависит от уровня разработчика и оценки проекта. ТЗ по запросу. Пишите на почту dasha.kr(dog)developmentmill.com

12 лет назад
darya45
Дарья 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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