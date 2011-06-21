Нужен диктофон для мобильного

Всем привет.

Принимая оч большое количество заказов по телефону - установили себе диктофон, для записи. Вроде бы ничего, но неприятно пищит. Перепробовали все абсолютно программы: пищит а так же высвечивается табличка в результате которой предупреждает что софт может принести вред телефону.

Вопрос:

Можно ли написать мелкую маленькую программу для записи разговоров своего собственного мобильника? Без всяких пищалок и сохраняя файлы в папку?

Сейчас смартфон на Symbian. Заранее спасибо. Может для других платформ мобильных и есть что-то. Для Symbian - нормального софта нету.