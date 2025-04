J2ME Instant Messendger development

Задача реализовать приведенную ниже функциональность на J2ME:

- Send SMS from IM via SOAP, send SMS to multiple users - Using either Mobilestorm or Quios gateway

- Instant messaging (MSN, Yahoo!, Skype, AOL)

- Manage Animated Backgrounds

Длительность контракта: 20 full-time дней. Работа удаленно или в офисе с возможностью поработать первые 1-3 дня в офисе(Киев, Печерск).

Местоположение кандидата: Киев, Украина

Оплата: договорная