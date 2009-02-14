Нужна онлайн игра для МОБИЛЬНОГО по Типу БК (или что то по типу)

с клиентом (который устанавливаеться на моб-который содержит графику и т.д.)

в общих чертнах (это типа БК в уменьшеном варианте)

под ключ....

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ПРЕДОЖЕНИЯ - в ICQ- 306082