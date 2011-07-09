Оптимизировать клиента J2ME

Есть ява приложение для мобильных телефонов, работающее по интернету с серверной частью. Основная функция отображать для водителей такси список заказов и предоставлять возможность водителям брать заявки отбиваться "по адресу", "в пути" и т.п..

необходимо оптимизировать его работу, то есть разобраться почему приложение выдает исключения с некоторыми телефонами SonyEricson, оптимизировать работу по сети: иногда происходят зависания при ожидании ответа от серверной части программы.

в перспективе будет необходимость расширить функциональность программы.