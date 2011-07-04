Приложение для iPhone & Android

Добрый день!

Необходимо написать приложение на обе платформы.

Суть приложения:

1. Страница приветствия. Здесь описание приложения и кнопка "Начать". По нажатию на кнопку – переход в п.2.

2. Здесь рандомно появляется одна из картинок. Картинки можно листавть влево-вправо. Также каждую картинку можно "перевернуть" – т.е. покажется другая картинка, которая соответствует этой.

3. При выходе выскакивает баннер с текстом который подтягивается с сайта.

Дизайн приложения прилагается.

Более подробно в приложенном ТЗ.

Друзья, пишите ваши сроки и цены СРАЗУ!

stnwa (a) mail.ru

Спасибо.