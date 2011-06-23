Приложения для мобильного телефона J2ME

ТОЛЬКО КИЕВ ЛИБО КРИВОЙ РОГ

Нужно приложение для мобильного телефона. Легкое и очень простое.

в приложении должно быть:

- Ввод пароля (Авторизация).

- Получение сообщений от сервера в реальном времени (данные в приложение подгружаются через GET, по ссылке типа: http:адрес сайта/chat.php?login=Логин).

- Отправка данных

Два варианта ответа с приложение:

1. просто нажатие и отправка http:адрес сайта/send.php?login=Логин&step=1

2. ввод текста и отправка http:адрес сайта/send.php?login=Логин&step=2&data=Введенный текст

- Ответ после отправки(только если он отправил, начинает ожидать ответа адрес http:адрес сайта/rec.php?login=Логин).

Это основной функционал.