Приложения для мобильного телефона J2ME

Требуется разработчик, который в тесном сотрудничестве с заказчиком создаст приложение под iPhone для уже действующего интернет-магазина. Есть набор справочников JSON, есть принципиальный дизайн ( и дизайнер всегда готов подключиться), есть описание функционала приложения. Никаких сверх-задач нет, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТОЛЬКО КИЕВ ЛИБО КРИВОЙ РОГ
Нужно приложение для мобильного телефона. Легкое и очень простое.
в приложении должно быть:
- Ввод пароля (Авторизация).
- Получение сообщений от сервера в реальном времени (данные в приложение подгружаются через GET, по ссылке типа: http:адрес сайта/chat.php?login=Логин).
- Отправка данных
Два варианта ответа с приложение:
1. просто нажатие и отправка http:адрес сайта/send.php?login=Логин&step=1
2. ввод текста и отправка http:адрес сайта/send.php?login=Логин&step=2&data=Введенный текст
- Ответ после отправки(только если он отправил, начинает ожидать ответа адрес http:адрес сайта/rec.php?login=Логин).
Это основной функционал.
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