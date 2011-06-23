Приложение под iPhone|iPad

Требуется разработчик, который в тесном сотрудничестве с заказчиком создаст приложение под iPhone для уже действующего интернет-магазина.

Есть набор справочников JSON, есть принципиальный дизайн ( и дизайнер всегда готов подключиться), есть описание функционала приложения. Никаких сверх-задач нет, функционал хоть и большой, но вполне стандартный.

Требуется хороший крепкий разработчик, который погрузится в проект на месяц, и в начале августа получит оговоренный гонорар + премию за соблюдение сроков.

• Желательна возможность подъехать в Московский оффис побеседовать

• Обязательно наличие работающих приложений в портфолио.

· Сообщения "стучитесь в асю, все сделаем" не рассматриваются.

· Подробности по проекту будут предоставлены успешному кандидату в полном объеме, но сейчас дополнительные детали можно не запрашивать.