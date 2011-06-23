Приложение под iPhone|iPad

Всем привет. Принимая оч большое количество заказов по телефону - установили себе диктофон, для записи. Вроде бы ничего, но неприятно пищит. Перепробовали все абсолютно программы: пищит а так же высвечивается табличка в результате которой предупреждает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработчик, который в тесном сотрудничестве с заказчиком создаст приложение под iPhone для уже действующего интернет-магазина.
Есть набор справочников JSON, есть принципиальный дизайн ( и дизайнер всегда готов подключиться), есть описание функционала приложения. Никаких сверх-задач нет, функционал хоть и большой, но вполне стандартный.
Требуется хороший крепкий разработчик, который погрузится в проект на месяц, и в начале августа получит оговоренный гонорар + премию за соблюдение сроков.
• Желательна возможность подъехать в Московский оффис побеседовать
• Обязательно наличие работающих приложений в портфолио.
· Сообщения "стучитесь в асю, все сделаем" не рассматриваются.
· Подробности по проекту будут предоставлены успешному кандидату в полном объеме, но сейчас дополнительные детали можно не запрашивать.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать сайт для мобильных телефонов на системе wordpress и повесить темплейт dotmobi или wptouch-pro (темплейты и файлы у нас есть)Завершен12 лет назад
Требуется программист (или команда из нескольки программистов) способных запрограмить приложение под разные платформы: Android, Symbian, Windows Mobile, iOs, Java, bada. Интерфейс и описание функционала есть. Требуется только программирование.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть приложение и надо сделать: - добавить game center - in-app purchases - несколько простых fixesМобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $500
Имеется клиент-серверное приложение на Java платформе, для работы водителей такси через мобильные телефоны. Серверная часть ведет обработку запросов от ява-клиентов(авторизация водителей, показ списка заказов, обработка заказов), работает с базой данных где обрабатываются заказы и ...Мобильные приложения5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать облегченную html версию существующего сайта. Адаптированную для мобильных устройств и гаджетов типа планшетов. Сайт habibi.uaЗавершен12 лет назад
Нужно приложения под андройд для vBulletin Тоесть авторизация, чтение новостей, ЛС и прочие возможности форума...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Нужен человек который поможет разобраться с разработкой приложений под Android до уровня Hello,World. Интересует какое нужное ПО для написания/отладки + его настройка. Связь через icq 486254964 или личные сообщения. Почта: [email protected]Завершен12 лет назад
Нужна помощь при разработке приложение для айфона. Дело в следующем... Есть видеофайлы, нужно сделать приложение(платное) при скачивании которого скачиваеться за маленькую оплату медиафайл и проигрываеться при желании на айфоне или айпаде. нужно как то защитить ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть сверстанный сайт для айфона. Кто сможет сделать то же самое, только не как вебсайт, а как приложение (app) для айфона?Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт12 лет назад