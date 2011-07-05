Мобильный сайт под wordpress

Мобильные приложенияЗавершен5 заявок246 просмотров
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Нужно создать сайт для мобильных телефонов на системе wordpress

и повесить темплейт

dotmobi

или

wptouch-pro

(темплейты и файлы у нас есть)

WordPress
12 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
weblan2011
Арс 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Профессионал в проектировании мобильных сайтов, легко быстро и просто. Рекомендую.
Заказчик адекватный, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.