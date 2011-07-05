Мобильный сайт под wordpress

Нужна помощь при разработке приложение для айфона. Дело в следующем... Есть видеофайлы, нужно сделать приложение(платное) при скачивании которого скачиваеться за маленькую оплату медиафайл и проигрываеться при желании на айфоне или айпаде. нужно как то защитить ...