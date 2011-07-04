Написание клиента-макроса для iPhone-iPad

ТОЛЬКО КИЕВ ЛИБО КРИВОЙ РОГ Нужно приложение для мобильного телефона. Легкое и очень простое. в приложении должно быть: - Ввод пароля (Авторизация). - Получение сообщений от сервера в реальном времени (данные в приложение подгружаются через GET, по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать приложение для iPhone-iPad по загрузке изображений в фото галерею и выложить его в iStore в виде бесплатного приложения для сайта фото галереи. По типу как это сделано у vkontakte или facebook
Фотогалерея http://forum.awd.ru/gallery/index.php
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