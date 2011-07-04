Разработка iPhone приложения

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Необходимо разработать приложение под iPhone.

Основные функциональные особенности:

присутствие 3D объектов (уже готовые, в формате .max ) с которыми необходимо производить манипуляции - крутить, накладывать на них текст, менять цвет.

работа с картой (нанесение меток на определенные координаты с нужной нам информацией)

фотогалерея

видеогалерея (большинство роликов выкладываются на ютьюб, в приложении только превью, но часть будут "зашиты" в само приложение)

смена таббара в зависимости от раздела (два набора таб баров)

обмен данными клиент-сервер

общий объем приложения - порядка 25-30 экранов

Нужен только программинг. Дизайн , 3D объекты, контент предоставляются

почта для связи [email protected]

12 лет назад
vstrecher
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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