Разработка iPhone приложения

Необходимо разработать приложение под iPhone.

Основные функциональные особенности:

присутствие 3D объектов (уже готовые, в формате .max ) с которыми необходимо производить манипуляции - крутить, накладывать на них текст, менять цвет.

работа с картой (нанесение меток на определенные координаты с нужной нам информацией)

фотогалерея

видеогалерея (большинство роликов выкладываются на ютьюб, в приложении только превью, но часть будут "зашиты" в само приложение)

смена таббара в зависимости от раздела (два набора таб баров)

обмен данными клиент-сервер

общий объем приложения - порядка 25-30 экранов

Нужен только программинг. Дизайн , 3D объекты, контент предоставляются

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