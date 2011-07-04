Электронный прайс-меню на Android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

День добрый

Нужно создать электронный каталог-меню с элементами мультимедиа (фото, флешь-ролики).

Отдельное приложение для Android. Категории, название, описание, картинка, флешь ролик,товары хранятся в xml (что бы можно было добавлять/редактировать).

Все графические материалы предоставлю.

Android
12 лет назад
Diverse
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Приложения для мобильного телефона J2ME

    ТОЛЬКО КИЕВ ЛИБО КРИВОЙ РОГ Нужно приложение для мобильного телефона. Легкое и очень простое. в приложении должно быть: - Ввод пароля (Авторизация). - Получение сообщений от сервера в реальном времени (данные в приложение подгружаются через GET, по ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание клиента-макроса для iPhone-iPad

    Нужно написать приложение для iPhone-iPad по загрузке изображений в фото галерею и выложить его в iStore в виде бесплатного приложения для сайта фото галереи. По типу как это сделано у vkontakte или facebook Фотогалерея http://forum.awd.ru/gallery/index.php

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать программу с простым GUI.

    $1000

    Требуется программист Android (возможно WM5-6) Требуется написать программу с простым GUI. Программа берет данные из USB hid-девайса и выводит их на экран в виде таблиц, графиков. Пока пишем для андроид. Ориентируемся на планшетник.

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение под iPhone|iPad

    $5000

    Требуется разработчик, который в тесном сотрудничестве с заказчиком создаст приложение под iPhone для уже действующего интернет-магазина. Есть набор справочников JSON, есть принципиальный дизайн ( и дизайнер всегда готов подключиться), есть описание функционала приложения. Никаких сверх-задач нет, ...

    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен диктофон для мобильного

    Всем привет. Принимая оч большое количество заказов по телефону - установили себе диктофон, для записи. Вроде бы ничего, но неприятно пищит. Перепробовали все абсолютно программы: пищит а так же высвечивается табличка в результате которой предупреждает ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка приложения для смартфонов и КПК.

    Требуется программист (или команда из нескольки программистов) способных запрограмить приложение под разные платформы: Android, Symbian, Windows Mobile, iOs, Java, bada. Интерфейс и описание функционала есть. Требуется только программирование.

    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать Java клиент-сервер для моб. приложения

    $500

    Имеется клиент-серверное приложение на Java платформе, для работы водителей такси через мобильные телефоны. Серверная часть ведет обработку запросов от ява-клиентов(авторизация водителей, показ списка заказов, обработка заказов), работает с базой данных где обрабатываются заказы и ...

    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад