Электронный прайс-меню на Android

ТОЛЬКО КИЕВ ЛИБО КРИВОЙ РОГ Нужно приложение для мобильного телефона. Легкое и очень простое. в приложении должно быть: - Ввод пароля (Авторизация). - Получение сообщений от сервера в реальном времени (данные в приложение подгружаются через GET, по ...