Простое J2Me приложение

$50
Мобильные приложенияЗавершен2 заявки216 просмотров
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Дизайн:

Предоставлю сам

Интерфейс:

-Поле ввода

-Кнопка

-Страница с информацией о приложении

Суть приложения:

В поле пользователь вводит цифры (и ничего кроме цифр вводиться не должно).

После нажатия на кнопку должен открыться браузер мобильного телефона пользователя с ссылкой вида: http://site.ru/page.php?g=XXXXXX (где XXXXXX, соответственно, то что ввел пользователь).

Вариации разрешения экранов:

128x160

176x208

176x220

240x320

320x240

352x416

12 лет назад
azotti
Аллан 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Kvest
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Отличная работа. Все устроило. Будем сотрудничать.
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