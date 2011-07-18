Простое J2Me приложение

Дизайн:

Предоставлю сам

Интерфейс:

-Поле ввода

-Кнопка

-Страница с информацией о приложении

Суть приложения:

В поле пользователь вводит цифры (и ничего кроме цифр вводиться не должно).

После нажатия на кнопку должен открыться браузер мобильного телефона пользователя с ссылкой вида: http://site.ru/page.php?g=XXXXXX (где XXXXXX, соответственно, то что ввел пользователь).

Вариации разрешения экранов:

128x160

176x208

176x220

240x320

320x240

352x416