azotti

Аллан azotti

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$13
10 баллов
13 лет назад
Отрисовка изображения в векторный формат
Работаем не в первый раз, понимаем друг друга с полуслова. Дизайнер нашел своего заказчика а заказчик нашел своего дизайнера :) Успехов, процветания и дальнейших заказов! :)
Все отлично, как и всегда! Очень качественно и быстро. Работали, работаем и будем работать дальше)
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$27
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Смолиной Евгении
Работаем не в первый раз, и надеюсь, что и не в последний :) Четкое задание, быстрая оплата, приятное общение - что ещё нужно дизайнеру для плодотворной работы!
Отличная работа, как и всегда!
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$27
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Смолиной Евгении
Замечательный заказчик! Всегда четкое задание, быстрый ответ по предоствленным разработкам, мгновенная оплата. Только +++! Продолжаем сотрудничество с удовольствием!
Работали с Евгенией и снова все качественно и быстро! Буду обращаться!
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Персонально для Смолиной Евгении
Приятное сотрудничество, конкретная задача, быстрые ответы, мгнованная оплата! И это уже система! Я за такой системный подход!
Очередной проект закончен. Все отлично, будем дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$27
10 баллов
13 лет назад
[Corel] Отрисовка логотипа в векторный формат
Работаем с Алланом уже не первый раз - и опять к всеобщему удовольствию --> Чёткое ТЗ, быстрый отклик, моментальная оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очередной раз работаю, очередной раз все качественно и быстро)
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