Добрый день! Ищу технического писателя для подготовки документации по продукту, а именно: - Описание базы данных; - Руководство по эксплуатации; - Руководство по установке и обновлению. ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Ищу одного или нескольких исполнителей для выполнения проекта по внедрению интернет-магазина (inSales), складской программы (МойСклад) и CRM (RetailCRM). Все задачи проекта (см. вложение) разбиты на 4 этапа, у ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $13
Отрисовка изображения в векторный формат.Завершен13 лет назад
- $27
Отрисовка логотипа в векторный формат.Завершен13 лет назад
- $27
Отрисовка логотипа в векторный формат.Завершен13 лет назад
- $10
Векторизация изображенияИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $27
Повара отрисовать без оттенков например: колпак -белый цвет+ черный лицо-бежевое+черное Надпись как в макете.Завершен13 лет назад
- $135
Здравствуйте! Нужно сделать простых 8 векторных рисунков. Примеры рисунков в растре, а в вектор необходимо перенести их силуэт (линией) как можно проще и понятнее. Цена сформирована из расчета 500 р. / штука. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужен диплом на тему "Внедрение инновационных технологий в работу авиапредприятий"Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $150
Здравствуйте! Нужно сделать дизайн для сайта производственно швейной компании. Подробности отправлю в личном сообщении. Указывайте ссылку на портфолио. Спасибо!Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $150
Необходимо подготовить несколько вариантов довольно простого дизайна, а далее утвержденный вариант верстать с учетом кроссбраузерности. Срок: край следующий четверг. Если интересно - оставьте Вашу заявку, если меня устроит портфолио - то вышлю ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $10
Необходимо настроить сервер в кратчайшие сроки и прикрутить 4 домена. Установить phpMyAdmin и желательно какую-нибудь бесплатную панель (kloxo, ispconfig, webmin). ОС какую посоветуете из: CentOS (5 и 6) или Debian 6. ...Настройка сервера/ПО11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать логотип ТЗ в личку после просмотра Вашего портфолио.Завершен13 лет назад
- $10
Необходимо сделать генератор штрих-кодов стандарта ean-8. Желательно на основе этого (http://www.ashberg.de/php-barcode/). Он настроен под ean 13, поэтому при умении переделать не должно возникнуть труда. Если нет желания использовать чужой код, приму и Ваш если ...Завершен13 лет назад
- $50
Дизайн: Предоставлю сам Интерфейс: -Поле ввода -Кнопка -Страница с информацией о приложении Суть приложения: В поле пользователь вводит цифры (и ничего кроме цифр вводиться ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $10
Если смотреть страницу DLE в исходном коде, то можно увидеть следующее: --------------------------- --------------------------- Мне необходимо что бы эти данные вносились в отдельный .js файл и в ...Завершен14 лет назад
- $10
Нужно сделать дополнительную загрузку фото при добавлении новостей на движке ДЛЕ Принцип работы: - при добавлении новости (без админки, для пользователей) появляться дополнительное поле для выбора изображения (фото) из компьютера и ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $100
Суть модуля: сортировка новостей. Описание: в таблице "_post" создано поле "alttag", данные в которое вносятся через запятую. Задача: в каждой категории модуль должен выводить список checkbox'ов из поля "alttag" всех новостей конкретной категории ...Завершен14 лет назад