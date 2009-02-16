Порт сплиттер интеграция в приложение

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки168 просмотров
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Необходим исходный код создания виртуального COM порта, и перенаправление данных с физического порта на виртуальный.

Среда разработки VS 2008 C#. Допускается использование бесплатных компонент (библиотек). Крайний случай платных.

Все предложения п-та по ICQ: 279-428-829

Заранее спасибо, Тимофей

15 лет назад
Sacur
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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