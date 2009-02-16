Порт сплиттер интеграция в приложение

Нужна онлайн игра для МОБИЛЬНОГО по Типу БК (или что то по типу) с клиентом (который устанавливаеться на моб-который содержит графику и т.д.) в общих чертнах (это типа БК в уменьшеном варианте) под ключ.... =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ ПРЕДОЖЕНИЯ - ...