Приложение для Android - прайс чекер

Требуется написать приложение для Android, для внутреннего применения.

3 Функции:

- Считывание штрих кода (одномерный штрих код)

- Запрос сервера по http о цене товара и его наличии на складе (JSON). API будет предоставлен.

- Вывод информации о цене и наличии товара на дисплей.

Пожалуйста указывайте бюджет и примерный срок иготовления.