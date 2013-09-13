Приложение для Android - прайс чекер

Мобильные приложенияЗавершен6 заявок463 просмотра
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Требуется написать приложение для Android, для внутреннего применения.

3 Функции:

- Считывание штрих кода (одномерный штрих код)

- Запрос сервера по http о цене товара и его наличии на складе (JSON). API будет предоставлен.

- Вывод информации о цене и наличии товара на дисплей.

Пожалуйста указывайте бюджет и примерный срок иготовления.

AndroidПриложение для Android
10 лет назад
Samsonite
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
thekwand
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$250
7 дней
Задача была используя встроенный фотоаппарат - сканировать штрих коды и через API запрашивать подробности о товаре, в том числе цену. Ярослав и его команда, целиком справились с заданием, были вежливы и оперативны в решении проблем. Получилось приложение максимально функциональное и по очень доступной стоимости. Мы всецело довольны сотрудничеством, и будем обращаться вновь. Желаю им удачи!
Адекватный заказчик, з которым приятно работать. Всегда на связи и готов помочь. Рекомендую.
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