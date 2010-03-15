Приложение на мобильник ГеоАпи

Суть приложения в том, чтобы отправлять с мобильного телефона номер текущей соты на наш сервер, в случае, если есть геоАпи или ЖПС, номер соты и координаты.

Нужен человек который будет заниматься этим вопросом и который понимает что к чему.

Подробности при общении, указывайте бюджет на просто реализацию данных функций, остальные навороты за дополнительные деньги.