Программа для чистки ковров

Необходимо реализовать промо-приложение на android для кафе/ресторанов. Приложение будет являться частью клиент-серверной системы автоматизации ресторана. Дизайн-макеты будут предоставлены, необходимо реализовать только кодовую базу. Краткое описание работы: При старте приложение должно считать данные nfc-метки стола и отправить эти данные на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРМ программа примерно как у служб такси (есть турецкий образец)
1. Заказ принимается через компьютер диспетчером (все заказы обработанные должны автоматически сохранятся на сервере)
2. Автоматическое уведомление через смс
3. Остальные сотрудники выполняют работу через планшет или телефон (приложение на телефон)
4. У каждого свой доступ
А. Диспетчер видит заявки (меняются по цвету)
Б. Цех по чистке видит только заявки принятые (принятые и переданные в цех по сушке меняются по цвету)
В. Цех по сушке видит только ковры переданные на сушку (ковры на сушке и готовые к отправке меняются по цвету)
Г. Отдел Развозки видит заявки и готовые к отправке ковры (меняются по цвету)
Д. Директор видит все
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