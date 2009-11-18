Программа для телефонов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

У нас в комманде возникла необходимость, создать программу для мобильных телефонов, в которых встроена технология bluetooth, после установки программы пользователи смогут находить друг, друга и общаться. Что-то вроде корпоративного чата.

Сколько будет стоить решение такой задачи? (примерно) Сейчас составляем ТЗ, хотелось бы видеть кандидатов на выполнение.

Отвечайте пожалуйста в формате цена-срок.

Спасибо.