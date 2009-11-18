Программа для телефонов

Задачи мобильной клиента: предоставление пользователю информации (адрес, телефоны, описание) о интересующей его компании, с возможностью позвонить на указанные телефоны. Требования к интерфейсу: необходим интерфейс приложения оформленный в корпоративном стиле (сам стиль уже разработан). Установка мобильного клиента: ...
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
У нас в комманде возникла необходимость, создать программу для мобильных телефонов, в которых встроена технология bluetooth, после установки программы пользователи смогут находить друг, друга и общаться. Что-то вроде корпоративного чата.
Сколько будет стоить решение такой задачи? (примерно) Сейчас составляем ТЗ, хотелось бы видеть кандидатов на выполнение.
Отвечайте пожалуйста в формате цена-срок.
Спасибо.
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