Программа для телефонов

Мобильные приложенияЗакрыт7 заявок206 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

У нас в комманде возникла необходимость, создать программу для мобильных телефонов, в которых встроена технология bluetooth, после установки программы пользователи смогут находить друг, друга и общаться. Что-то вроде корпоративного чата.

Сколько будет стоить решение такой задачи? (примерно) Сейчас составляем ТЗ, хотелось бы видеть кандидатов на выполнение.

Отвечайте пожалуйста в формате цена-срок.

Спасибо.

14 лет назад
ManofLuck
Voron Mihail 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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