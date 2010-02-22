Разработка java/ODP

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки169 просмотров

Необходимо:

• Разработать акционные java/ODP приложение, т.е. для акции бренда? – если ДА, то сколько стоит?

• Разработать КАСКО-калькулятор – если ДА, то сколько стоит?

• Разработать игру и оформить её в стиле бренда? – какая цена?

На приложения мы даём исходники дизайна. И основные требования для разработки: адаптация к максимальному кол-ву телефонов (в т.ч. Symbian, WindowsMobile, iPhone, Android), вес до 300 кб., и качественное тестирование (за отдельную плату)

AndroidJava
15 лет назад
Mudlik
Максим 
41 год
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

andresyuk_be
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад
$1000
20 дней

Заявки фрилансеров

andresyuk_be
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 лет назад

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