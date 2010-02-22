Приложение для iphone которое представляет из себя галерею фотографий и описаний к ним. 2 кнопки. 1/ about и информация о фотографе 2/ gallery набор фотографий, подгружаемый с сервера при ...
Разработка java/ODP
Необходимо:
• Разработать акционные java/ODP приложение, т.е. для акции бренда? – если ДА, то сколько стоит?
• Разработать КАСКО-калькулятор – если ДА, то сколько стоит?
• Разработать игру и оформить её в стиле бренда? – какая цена?
На приложения мы даём исходники дизайна. И основные требования для разработки: адаптация к максимальному кол-ву телефонов (в т.ч. Symbian, WindowsMobile, iPhone, Android), вес до 300 кб., и качественное тестирование (за отдельную плату)
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