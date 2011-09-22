Требуется разработка информационного приложения-справочника для большинства моделей мобильных телефонов, с возможностью рассылки через интернет + техническая поддержка на начальный период времени при внедрении.
Разработка приложения для телефонов
Добрый день!
Требуется разработать приложение для телефонов.
Приблезительный аналог http://mapia.ua/ru/kiev
Программа должна включать в себя такие функции:
1.Будут разделы Магазины,Развлечения,Еда,Туризм(конкретно какие именно наименования еще будут уточню при детальном диалоге,главное что бы на даном етапе было понятно с какой структурой будем иметь дело)
2.Должен быть встроеный в ету программу Словарь Анг - Русс(возможно еще и укр)
3.если ето возможно сделать привязку GPS
Приблезительно задача будет такого характера.Просьба уточняйте цены по каждому из етих моментов, плюс еще и сроки если ето возможно.
Спасибо! Жду Ваших ответов
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