Разработка приложения для телефонов

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Закрыт4 заявки187 просмотров

Добрый день!

Требуется разработать приложение для телефонов.

Приблезительный аналог http://mapia.ua/ru/kiev

Программа должна включать в себя такие функции:

1.Будут разделы Магазины,Развлечения,Еда,Туризм(конкретно какие именно наименования еще будут уточню при детальном диалоге,главное что бы на даном етапе было понятно с какой структурой будем иметь дело)

2.Должен быть встроеный в ету программу Словарь Анг - Русс(возможно еще и укр)

3.если ето возможно сделать привязку GPS

Приблезительно задача будет такого характера.Просьба уточняйте цены по каждому из етих моментов, плюс еще и сроки если ето возможно.

Спасибо! Жду Ваших ответов

14 лет назад
AJIkaIIone
Проектов 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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