Screen saver

Добрый день,

Необходимо сделать скринсейвер . Скринсейвер будет состоять из сиквенса картинок. То есть небольшое, циклическое видео разбито по кадрам на картинки (jpg, можно любой другой формат) которые нужно воспроизвести при активации режима скринсейвер. Важно грамотное испольнения задачи, чтоб скринсейвер работал правильно и не вызывал непредвиденного поведения телефона после окончания работы. Также важно чтоб данный скринсейвер был запакован в sis файл для симбиан телефонов. Есть готовый, нарезанный дизайн.

Более детальная информация по запросу.