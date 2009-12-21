Screen saver

$200
Мобильные приложенияЗавершен1 заявка159 просмотров
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Добрый день,

Необходимо сделать скринсейвер . Скринсейвер будет состоять из сиквенса картинок. То есть небольшое, циклическое видео разбито по кадрам на картинки (jpg, можно любой другой формат) которые нужно воспроизвести при активации режима скринсейвер. Важно грамотное испольнения задачи, чтоб скринсейвер работал правильно и не вызывал непредвиденного поведения телефона после окончания работы. Также важно чтоб данный скринсейвер был запакован в sis файл для симбиан телефонов. Есть готовый, нарезанный дизайн.

Более детальная информация по запросу.

14 лет назад
lSet
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
jDeks
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
10 дней
Все сделано грамотно по ТЗ, со временем исполнения тоже все отлично. Если нужно быстро и профессионально - рекомендую.
Отличный работодатель. рекомендую иметь с ним дело.
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