Всем привет нужно найти песню к сожелению аудио фрагментов нет пока только напеть.Песня 90х годов то ли турецкая то ли арабская я слушал ее 93 году поет женщина припев там был то ли тума тума в интернете не нашел с таким припевом не чего.К вокальным моим данным отнеситесь с понимание все таки я не певец)