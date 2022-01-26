Найти песню

$2
Музыка и ЗвукиЗакрыт5 заявок989 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет нужно найти песню к сожелению аудио фрагментов нет пока только напеть.Песня 90х годов то ли турецкая то ли арабская я слушал ее 93 году поет женщина припев там был то ли тума тума в интернете не нашел с таким припевом не чего.К вокальным моим данным отнеситесь с понимание все таки я не певец)

2 года назад
Vadim1973
Вадим 
50 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Рингтон

    Добрый всем! Необходимо создать рингтон длительностью до [b]30 секунд[/b]. - Рингтон целый фрагмент гимна длительностью до 30 сек., творчески обработан для лучшего звучания динамики смартфона.  - При создании фрагмента учитывать что во время вызова он может проигрывается больше ...

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создание битов, битмейкер

    Идет поиск ответственного, опытного и коммуникабельного битмейкера Жанр: рэп/хип-хоп/клаб Желателен опыт работы с музыкантами Есть продажи на различных площадках по продажам битов Понимание музыкальной индустрии и умение работать с исполнителем Пример жанра можете посмотреть во вложенных файлах.

    Музыка и Звуки16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Найти песню

    Хочу найти песню, слышала ее в начале 00х в ХМАО г.  Мегион крутили по радио, не русская и не американская… не понятный язык, могу только напеть)

    Музыка и Звуки10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • В поиске мужского вокала

    Есть аранжировка, текст, мелодия, нужно просто повторить.  Запись должна быть качественная.  Рассматриваю предложения только с портфолио.

    Музыка и Звуки11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Найти песню из видео на YouTube.

    $3

    В данном видео https://www.youtube.com/watch?v=FiliKeOIAlA с 3:49 минут до 5:33 играет трек, но из-за голоса автора его невозможно зашазамить. Нужно найти название этого трека.

    Музыка и Звуки1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Набрать ноты в программе Sibelius или оцифровать с помощью PhotoScore

    О проекте Это обучающая программа для тех, кто хочет научиться играть на пианино, баяне, аккордеоне. Мне необходимо наполнить сайт нотами в специальных форматах (PNG, MIDI, SVG). Изначальный формат - [url=https://www.avid.com/sibelius]Sibelius [/url](программа для набора нот). Если вам интересна ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад