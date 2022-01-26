Добрый всем! Необходимо создать рингтон длительностью до [b]30 секунд[/b]. - Рингтон целый фрагмент гимна длительностью до 30 сек., творчески обработан для лучшего звучания динамики смартфона. - При создании фрагмента учитывать что во время вызова он может проигрывается больше ...
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Всем привет нужно найти песню к сожелению аудио фрагментов нет пока только напеть.Песня 90х годов то ли турецкая то ли арабская я слушал ее 93 году поет женщина припев там был то ли тума тума в интернете не нашел с таким припевом не чего.К вокальным моим данным отнеситесь с понимание все таки я не певец)
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