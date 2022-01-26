Добрый всем!

Необходимо создать рингтон длительностью до 30 секунд.

- Рингтон целый фрагмент гимна длительностью до 30 сек., творчески обработан для лучшего звучания динамики смартфона.

- При создании фрагмента учитывать что во время вызова он может проигрывается больше одного раза, а значит значит рингтон должен звучать так же круто при циклическом воспроизведении.

- Формат в двух форматах M4R(для Iphone) и MP3(для Android)

В закрепленных файлах приложу файлы гимна, минусовки и несколько фрагментов которые делали другие исполнители, но можно и думаю вы сможете сделать лучше.