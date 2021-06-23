Требуется специалист для сведения и мастеринга мультитрека с голосом и кларнетом в восточном стиле. Оплата производится после выполнения работы при условии правильного выполнения задания и выбора подходящего дизайна сведение мастеринг.
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В истории этого человека https://instagram.com/antonlisin?utm_medium=copy_link услышал трек, хочу найти его полную версию
Запись этого трека чуть ниже в преложеном файле
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