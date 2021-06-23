Лейбел TheKings приглашает новых исполнителей. Все расходы на рекламу и продвижение берет на себя. Не требуется никаких затрат для вступления. Исполнители могут развивать свой талант и предоставлять музыку с сохранением авторских прав. Размещение на популярных платформах и телевизионных каналах. Более подробная информация будет предоставлена на личном собеседовании.