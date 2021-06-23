Найти полный трек

  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт6 заявок851 просмотр

В истории этого человека https://instagram.com/antonlisin?utm_medium=copy_link услышал трек, хочу найти его полную версию

Запись этого трека чуть ниже в преложеном файле 

4 года назад
guest_16252611368741
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ермеу
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Степан
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Ксения
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Свести мастеринг мультитрека с голосом и кларнетом

    Требуется специалист для сведения и мастеринга мультитрека с голосом и кларнетом в восточном стиле. Оплата производится после выполнения работы при условии правильного выполнения задания и выбора подходящего дизайна сведение мастеринг.

    Музыка и Звуки28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Звуковые эффекты и музыкальное сопровождение для мультфильма

    $10

    Требуется фрилансер для озвучивания 2D мультсериала. Звуковые эффекты должны соответствовать действию, музыка - поддерживать настроение. Используйте Epidemic Sound и другие ресурс. Оплата $10 за эпизод, срок выполнения 48 часов. Работа в Studio One предпочтительна.

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Звуковое Сопровождение для анимационного мультфильма 3 минуты

    Требуется звуковое сопровождение для анимационного мультфильма длительностью 3 минуты, ориентированного на детей от 7 до 13 лет. Техническое задание по звукам уже подготовлено. Опыт в видеоиграх будет плюсом. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешном выполнении заказа.

    Музыка и Звуки30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно написать текст+бит

    Требуется создать рекламный трек продолжительностью 20-25 секунд. Ищем исполнителей, готовых представить примеры своих битов или музыкальных треков. Подробности будут обсуждены индивидуально.

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание звуков для игры

    Требуется специалист для создания звуков для игры. Звуки несложные, опыт работы не имеет значения. Все детали можно обсудить в процессе работы.

    Музыка и Звуки41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Найти песню по отрывку звука.

    Необходимо найти песню по отрывку звука, записанному во время поездки на авто. Жанр — melodic dubstep. В начале и конце записи четко слышна песня. В названии, возможно, присутствует слово 'dreamer' или 'wonderland'.

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Cнять барабанную партию из песни

    $10

    Необходимо снять барабанную партию из предоставленной песни с максимальной точностью. Барабаны должны звучать реалистично, чтобы их можно было использовать для наложения других инструментов. Результат требуется предоставить в WAV формате, сохранив оригинальную скорость исполнения.

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Лейбел TheKings ищит новых Исполнителей.

    Лейбел TheKings приглашает новых исполнителей. Все расходы на рекламу и продвижение берет на себя. Не требуется никаких затрат для вступления. Исполнители могут развивать свой талант и предоставлять музыку с сохранением авторских прав. Размещение на популярных платформах и телевизионных каналах. Более подробная информация будет предоставлена на личном собеседовании.

    Музыка и Звуки6 заявок
    Закрыт
    4 года назад