Звуковые эффекты и музыкальное сопровождение для мультфильма

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Музыка и Звуки
Закрыт4 заявки626 просмотров

Здравствуйте. Нужен фрилансер знающий английский и имеющий опыт работы в пост продакшн. Имеется мультсериал - типичная 2D подростковая история (10-13 минут серия). Ваша обязанность - озвучить его при помощи звуковых эффектов и музыки. Для звуковых эффектов желательно использовать ресурс Epidemic Sound, допускаются также бесплатные ресурсы типа noisefx, zvukipro, wav-library и т.п. Что касается музыки - строго Epidemic Sound (вам также будет нужно отправлять мне список ссылок на использованную в эпизоде музыку).

Очевидно, звуки должны соответствовать действию в картине и должны быть максимально возможно синхронизированы с действием. То же самое с музыкой - она поддерживает настроение, развивает сюжетную линию, остается под диалогами и звуками. Я работаю в Studio One и было бы здорово, если бы и вы тоже. В таком случае вы бы высылали мне проект и я бы уже его финально редактировал. Если вы работаете в другой DAW - вы высылаете мне отдельную дорожку со звуковыми эффектами и отдельную с музыкой.

Новый эпизод почти каждый день. Иногда есть паузы в 2-3 дня. Максимальный срок на выполнение одного эпизода - 48 часов. Оплата за 1 эпизод, независимо от того 10 минут или 12 минут - $10.

У меня есть регулярно пополняемая коллекция звуков, и я с радостью поделюсь ею с выбранным исполнителем. Мне нужен ответственный, исполнительный и инициативный (заинтересованный) помощник. Если все будет отлично и мы сработаемся, в перспективе - увеличение объемов и повышение оплаты за эпизод.

Если вам интересно, укажите в вашей заявке ссылки на похожие работы. Я тоже оставлю ссылку https://drive.google.com/file/d/1LgmzaCXw_2MikQsl0VUOEE4N6zIMjAlF/view?usp=sharing , чтобы вы имели представление об анимации. Спасибо

4 года назад
ImAlexander
Александр 
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