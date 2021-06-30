Требуется звуковое сопровождение для анимационного мультфильма длительностью 3 минуты, ориентированного на детей от 7 до 13 лет. Техническое задание по звукам уже подготовлено. Опыт в видеоиграх будет плюсом. Возможность долгосрочного сотрудничества при успешном выполнении заказа.
Свести мастеринг мультитрека с голосом и кларнетом
Оплата после выполнения работы, мне нужен специалист, который знает, что нужно делать, если вы не уверены то не тратьте своё и моё время, нужно выполнить сведение мастеринг минус мультитрека голос+кларнет, песня восточная, более подробно пишите сообщение я отвечу.
---------
Условия оплаты:
у меня условия такие: оплата после проделанной работы.
оплата при условиях если правильно выполнено сведение мастеринг, и если правильно выбран дизайн сведение мастеринг.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Музыка и Звуки30 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать рекламный трек продолжительностью 20-25 секунд. Ищем исполнителей, готовых представить примеры своих битов или музыкальных треков. Подробности будут обсуждены индивидуально.Закрыт4 года назад
Требуется специалист для создания звуков для игры. Звуки несложные, опыт работы не имеет значения. Все детали можно обсудить в процессе работы.Музыка и Звуки41 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо найти песню по отрывку звука, записанному во время поездки на авто. Жанр — melodic dubstep. В начале и конце записи четко слышна песня. В названии, возможно, присутствует слово 'dreamer' или 'wonderland'.Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $10
Необходимо снять барабанную партию из предоставленной песни с максимальной точностью. Барабаны должны звучать реалистично, чтобы их можно было использовать для наложения других инструментов. Результат требуется предоставить в WAV формате, сохранив оригинальную скорость исполнения.Закрыт4 года назад
Требуется качественная запись звуков природы на профессиональные микрофоны. Необходимы записи звуков леса, дождя, ручья и грома, каждая продолжительностью не менее 20 минут.Музыка и Звуки12 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется специалист для удаления Войс Тега с песни, чтобы улучшить её звучание. Ожидается качественная обработка аудио с акцентом на чистоту и профессионализм.Музыка и Звуки18 заявокЗакрыт4 года назад
Лейбел TheKings приглашает новых исполнителей. Все расходы на рекламу и продвижение берет на себя. Не требуется никаких затрат для вступления. Исполнители могут развивать свой талант и предоставлять музыку с сохранением авторских прав. Размещение на популярных платформах и телевизионных каналах. Более подробная информация будет предоставлена на личном собеседовании.Закрыт4 года назад
Необходимо изменить звучание и стиль одного саундтрека для фильма. Требуется адаптация трека так, чтобы он звучал иначе. Дополнительные детали будут предоставлены в личном сообщении.Музыка и Звуки10 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написать музыку и звуки для игры в жанре Tower Defence. Потребуется создать около 30-40 звуков, включая стрельбу пушек, звук пролетающего самолета и музыку для лобби. Укажите примерное время и стоимость выполнения заказа.Музыка и Звуки18 заявокЗакрыт4 года назад