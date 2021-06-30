Оплата после выполнения работы, мне нужен специалист, который знает, что нужно делать, если вы не уверены то не тратьте своё и моё время, нужно выполнить сведение мастеринг минус мультитрека голос+кларнет, песня восточная, более подробно пишите сообщение я отвечу.

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Условия оплаты:

у меня условия такие: оплата после проделанной работы.

оплата при условиях если правильно выполнено сведение мастеринг, и если правильно выбран дизайн сведение мастеринг.