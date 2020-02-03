Написать музыкальное сопровождение к мюзиклу

Есть полностью готовый трек в FL Studio. Необходимо откорректировать некоторые моменты. Отвечаю только тем, кто профессионально работает в этой программе. Портфолио - обязательно!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Я - сценарист. Недавно попробовал себя, как либертист, написав либретто для своего мюзикла (идея и сюжет полностью мои, как и стихи).
Но музыку писать я не умею, а, как всем известно, музыка - одна из ключевых состовляющих мюзикла. Соответственно, мне нужно музыкальное сопрвождение (увертюра, темы персонажей, их песни, музыка для хореографический связок).
Предварительная информация: в мюзикле семнадцать песен (включая репризы)+увертюра+около четырёх или пяти хореографических связок+фоновая музыка. Два акта. Четыре главных персонажа. Мюзикл о значении искусства в жизни общества в жанре фарса, сатиры и, в какой-то степени, сюрреализма. Много комедии. Сюжет основан на бунтах, побегах - в общем, очень активный и динамичный.
Пожелания к музыке: театральная, орекстровая музыка.
Референс: мюзикл "Hairspray" (https://www.youtube.com/watch?v=BVVPVyj5Wr8&list=PLqEhLlIHrcf95WDlT6hGiOYHO5uQ0TJYD)
В своих предложениях указывайте, пожалуйста, цены на написание аранжировки к песне приблизительно на две минуты с записью демо-вокала и партитуры оркестра, предоставлением нотных листов.
Полное либретто высылаю, если мы договариваемся о сотрудничестве.
- Похожие заказы
- $55Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Есть песни (текст, минус) социально военного характера (гимн региона, военная песня, песня о родине). Нужен исполнитель мужчина, с красивым баритоном (не сиплый). Ровняться на советских исполнителей, типа Л.Лещенко. Присылайте примеры вокала (не нужно слать запись текста ...Музыка и Звуки9 заявокЗакрыт4 года назад
- $12
Нужно сделать максимально [b]минималистично и красиво[/b], желательно без использования музыкальных инструментов! Есть 2 варианта анимации логотипа, и к обеим нужно создать Звуковую составляющую. Компания занимается продажей канцелярских принадлежностей/книг/товаров для школы и т.д. [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Firskom%2F]https://www.instagram.com/irskom/[/url] -вот страница в инстаграм, если ...Музыка и Звуки11 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо выполнить озвучку разрабатываемой мобильной игры в жанре casual/головоломка. Объем работы небольшой: звук нажатия на кнопу; звук передвижения объекта игрока; звук подбора игроком другого объекта; звук успешного звершения уровня. Стоимость заказа договорная. В дальнейшем возможно сотрудничество на постоянной основе, выполнение мелких заказов ...Музыка и Звуки5 заявокЗакрыт4 года назад
Есть тексты песен различного жанра. Необходим человек, умеющий писать современную музыку. Жду от Вас ссылки на примеры и стоимость услуг. Наличие оборудования.Музыка и Звуки14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно снять с песни аккорды для гитары [url=https://www.youtube.com/watch?v=xA8WGOOkkdg]https://www.youtube.com/watch?v=xA8WGOOkkdg[/url]Музыка и Звуки12 заявокЗакрыт4 года назад
Наиграть минусовку уже существующей песни (но у этой песни ещё нет минусовки). Цену и сроки предлагайте сами.Музыка и Звуки4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть текст, и наброски вокала а капелла, нужно написать минус. Стилистика - (условно) электронный инди-поп, подробности можно обсудить потом. В перспективе возможно продолжение сотрудничества. Пожалуйста, оставляйте стоимость услуг и примеры работы.Музыка и Звуки19 заявокЗакрыт4 года назад
- $120
Есть а капелла в определённом ритме. Необходимо создать минусовку. Стиль - электронная музыка.Музыка и Звуки43 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно записать миди файл основной мелодии и миди файл аккордов по готовым нотам. Простая мелодия народной песни.(Ой,ру-ду-ду)Музыка и Звуки1 исполнительЗакрыт4 года назад