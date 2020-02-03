Написать музыкальное сопровождение к мюзиклу

Здравствуйте.

Я - сценарист. Недавно попробовал себя, как либертист, написав либретто для своего мюзикла (идея и сюжет полностью мои, как и стихи).

Но музыку писать я не умею, а, как всем известно, музыка - одна из ключевых состовляющих мюзикла. Соответственно, мне нужно музыкальное сопрвождение (увертюра, темы персонажей, их песни, музыка для хореографический связок).

Предварительная информация: в мюзикле семнадцать песен (включая репризы)+увертюра+около четырёх или пяти хореографических связок+фоновая музыка. Два акта. Четыре главных персонажа. Мюзикл о значении искусства в жизни общества в жанре фарса, сатиры и, в какой-то степени, сюрреализма. Много комедии. Сюжет основан на бунтах, побегах - в общем, очень активный и динамичный.

Пожелания к музыке: театральная, орекстровая музыка.

Референс: мюзикл "Hairspray" (https://www.youtube.com/watch?v=BVVPVyj5Wr8&list=PLqEhLlIHrcf95WDlT6hGiOYHO5uQ0TJYD)

В своих предложениях указывайте, пожалуйста, цены на написание аранжировки к песне приблизительно на две минуты с записью демо-вокала и партитуры оркестра, предоставлением нотных листов.

Полное либретто высылаю, если мы договариваемся о сотрудничестве.